Seit Montagabend ist es traurige Gewissheit: Karl Dall (79) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hatte zwölf Tage zuvor einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich laut eines Statements seiner Familie nicht mehr erholt hat. Über 50 Jahre lang hatte der Fernsehstar durch seine Bühnen- und TV-Programme für unzählige Lacher gesorgt. Durch diese Auftritte bleibt Karl sicherlich für immer unvergessen!

Bereits 1967 startete der gebürtige Niedersachse seine Karriere mit der Comedyband Insterburg & Co. Bis 1979 trat das Quartett mit verschiedenen Sketchen und Songs wie "Diese Scheibe ist ein Hit" auf. Nach der Auflösung der Band machte sich Karl als Solokünstler auf den Comedybühnen einen Namen. Dabei blieb er mit Liedern wie "Millionen Frauen lieben mich" auch seinen musikalischen Anfängen treu. Außerdem wurde er Dauergast in verschiedenen TV-Shows. Dazu gehörten zum Beispiel "Verstehen Sie Spaß?" oder "7 Tage, 7 Köpfe". Karl moderierte aber auch gleich mehrere eigene Formate wie zum Beispiel "Die Karl Dall-Show" oder "Karls Kneipe". Besonders in Erinnerung dürfte wohl seine Talkshow "Dall-As" geblieben sein, in der seine Gäste auch mal den einen oder anderen derben Spruch über sich ergehen lassen mussten.

In den vergangenen Jahren ist es eher ruhig um die Komikerlegende geworden. 2017 beendete er seine Bühnenkarriere. Danach war Karl allerdings immer noch durch verschiedene Gastauftritte regelmäßig im TV zusehen. Zuletzt stand er noch Anfang November in einer Gastrolle für die ARD-Serie Rote Rosen vor der Kamera.

Anzeige

Thomas Suchefort/ActionPress Insterburg & Co.

Anzeige

Getty Images Karl Dall, Komiker

Anzeige

Getty Images Karl Dall im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de