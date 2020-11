Paola Maria (27) gibt ein ehrliches Update zu ihrem After-Baby-Body. Anfang November hatte für die YouTuberin und ihren Mann Sascha Koslowski (33) das Warten endlich ein Ende: Das Paar konnte seinen zweiten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Mit ihrem einjährigen Spross Leonardo Koslowski ist die kleine Familie nun endlich zu viert. Wenige Wochen nach der Geburt zeigt Paola jetzt ihren Babybauch – oder das, was davon noch übrig ist.

In ihrer Instagram-Story zeigt die 27-Jährige ihren Bauch in engen Leggings und einem kurzen Oberteil. Mit der Rückbildung ist sie offenbar soweit zufrieden: "Also ich finde, der ist schon ordentlich zurückgegangen, wenn man bedenkt, dass er viel größer war als der von Leonardo", erklärte sie ihren Fans. In den nächsten Tagen und Wochen würde er sich noch weiter zurückbilden, aber Paola mache sich da sowieso keinen Stress, erklärt sie.

Erst am vergangenen Sonntag lüftete die Beauty das Geheimnis, auf das viele ihrer Follower gewartet hatten: Sie verriet, wie ihr kleiner Sohnemann heißt. Dazu postete sie einen Schnappschuss ihres Babys, jedoch wurde sein Gesicht mit einem Schild bedeckt, welches die lang ersehnte Info bereit hielt: Der Knirps hört auf den Namen Alessandro Koslowski.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / paola Paola Marias Sohn Alessandro

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Paola so ehrlich über ihren After-Babybauch spricht? Ich finde das super! Das muss nicht unbedingt ins Netz. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de