Paola Maria (27) lüftet das Geheimnis! Anfang November hatte die YouTuberin süße Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Nun ist sie Mutter von zwei Söhnen und zeigte ihren jüngsten Spross bereits voller Stolz im Netz – seinen Namen behielt die Brünette bislang jedoch für sich! Nun rückt sie aber endlich mit der Sprache raus und verrät, wie ihr neues Familienmitglied heißt!

Vor wenigen Minuten postet Paola einen Schnappschuss ihres Babys auf Instagram. Dessen Gesicht wird jedoch von einem Schild verdeckt – und das enthält die Info, auf die die Fans der 27-Jährigen ganz schön lange gewartet haben: Der kleine Mann, der da in der Wiege liegt, heißt Alessandro Koslowski! Paola und Saschas kleiner Schatz erblickte laut Hinweisschild am 7. November um 7:52 Uhr das Licht der Welt und wog dabei bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern 3854 Gramm.

Von ihrer Wahl sind nicht nur Paola und ihr Mann begeistert, sondern auch die Community im Netz: "So ein schöner Name", kommentiert beispielsweise einer ihrer Fans unter dem Bild und ein weiterer schreibt: "Was für ein niedlicher Name! Ganz viel Glück euch noch!"

Instagram / paola Paola Marias Sohn Alessandro

Instagram / paola Erstes Bild von Paola Marias Sohn

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

