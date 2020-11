Andreas Robens zeigt endlich das Ergebnis seines Beauty-Eingriffs! Nach den Dreharbeiten für Das Sommerhaus der Stars hatte der Mallorca-Auswanderer direkt Großes vor: Er legte sich für die Schönheit unters Messer. Kurz nach seinem Augenbraunen-Lifting und der Botox-Behandlung zeigte sich der Bodybuilder mit Krusten und OP-Nähten vor seinen Fans. Mittlerweile sind die Wunden verheilt und Andreas kann stolz das Endergebnis präsentieren: Er teilt eine Vorher-Nachher-Aufnahme.

"Ihr wolltet ein Vorher-Nachher-Foto – hier ist es. Und nun, da wir es noch einmal sehen, sind wir noch mehr begeistert. Ein Unterschied wie Tag und Nacht", schreibt der Goodbye Deutschland-Star auf dem gemeinsamen Instagram-Kanal mit seiner Frau Caro. Und tatsächlich: Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, dass sich im Gesicht des TV-Darstellers ordentlich was getan hat. Seine Augenlider sind nach der Operation nicht mehr von der Augenbrauenfalte verdeckt und auch die Partie unter seinen Augen scheint deutlich gestrafft.

Doch der Eingriff bringt nicht nur rein ästhetische Verbesserungen mit sich, wie der 53-Jährige betont. "Was keiner gedacht hätte – das Sichtfeld an der Seite wurde so auch noch um einiges erweitert!", freut er sich darüber, dass die Schlupflider der Vergangenheit angehören.

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas Robens kurz nach seiner ersten Beauty-OP

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas Robens

TVNOW / 99pro media Caro und Andreas Robens

