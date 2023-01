"Prince Charming"-Max und Bon reisen trotz Trennung zusammen

Zwischen Max Rogall und Bon Markel scheint kein böses Blut zu fließen. Nach ihrer Teilnahme an der Datingshow Prince Charming machten die beiden Reality-TV-Stars ihre Liebe zueinander im Oktober 2021 öffentlich. Am Sonntag folgte dann allerdings der Schock: Das schwule Paar gab seine Trennung bekannt. Auf gemeinsamen Content der beiden müssen die Fans aber nicht verzichten. Obwohl Max und Bon kein Paar mehr sind, wollen sie noch zusammen reisen.

Das gaben der TikToker und sein Ex-Freund in ihrem Trennungspost auf Instagram bekannt. "Bonimilian sind wir beide und die gemeinsamen Momente, die wir erleben und mit euch teilen – und das bleibt auch so", begannen die beiden zu berichten. Sie fuhren fort, dass sie für die kommenden Monate noch viele gemeinsame Projekte und Reisen geplant hätten, auf die sie nicht verzichten wollen würden. "Wir sind euch superdankbar, dass ihr uns schon so lange bei unserer Beziehung begleitet und freuen uns, dass ihr auch weiterhin einfach mit dabei seid, denn die Reise ist noch nicht vorbei", versicherten die Influencer.

In ihrem Beitrag sprachen Max und Bon ebenfalls davon, dass sie zwar kein Liebespaar mehr seien, sie füreinander aber noch unglaublich wichtig seien. Statt fester Freunde würden sie sich nun eher als beste Freunde sehen. "Wir sind füreinander wirklich eine der wichtigsten Personen im Leben und können auch gar nicht mehr ohneeinander", machten die beiden deutlich.

Instagram / bonimilian Bon Markel und Max Rogall

Instagram / bonimilian Bon Markel und Max Rogall im Oktober 2021

Instagram / bonimilian Max Rogall und Bon Markel

