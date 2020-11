Na, wer hat dieses Kindergesicht direkt erkannt? Menderes Bağci (36) hatte sich 2002 das erste Mal bei der beliebten Castingshow Deutschland sucht den Superstar beworben – jedoch ohne Erfolg. Trotzdem sollte dieser Versuch nicht sein letzter sein: Der Dschungelkönig aus dem Jahr 2016 versuchte sein Glück Staffel für Staffel erneut – und machte sich damit einen Namen im deutschen Fernsehen. Doch wie sah Menderes eigentlich viele Jahre vor den DSDS-Castings als Kind aus? In den sozialen Medien gab der Entertainer jetzt die Antwort...

"Mini-Menderes", betitelte der einstige Dschungelcamp-Bewohner ein Throwback-Pic auf seinem Instagram-Profil: Auf dem niedlichen Schnappschuss posiert der junge Menderes in einem weißen Anzug mit roter Fliege – und dabei lächelt er verschmitzt zur Seite. Dazu setzte der heute 36-Jährige die Hashtags #kindheit und #kindheitserinnerungen.

Dieses Foto aus vergangenen Tagen kam bei seiner Netz-Community so richtig gut an: Die Fans hinterließen Menderes nicht nur zahlreiche Herz-Emojis, sondern auch etliche Komplimente in der Kommentarspalte. "Süßes Foto – unverkennbar du!", "Süßes Kerlchen" oder auch "Hübscher kleiner Junge", schwärmten ein paar Nutzer auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / menderesbagci Menderes Bağci, TV-Persönlichkeit

Instagram / menderesbagci Menderes im November 2020

Instagram / menderesbagci Menderes Bağci im Oktober 2020

