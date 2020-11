Hält Daniela Katzenberger (34) hier die Strapazen eines Coronatests extra für The Masked Singer aus? Heute Abend ist es endlich so weit – die fünf verbliebenen Masken werden in der Gesangsshow gelüftet. Schon bevor die Herbststaffel der Sendung losging, war ProSieben darauf bedacht, alle erforderlichen Hygienemaßnahmen strengstens einzuhalten, um die Folgen ohne Ausfälle oder Unterbrechungen über die Bühne zu bringen. Dazu zählen sicher auch regelmäßige Tests der noch unbekannten Finalisten: Outet sich Danni mit diesen unangenehmen Szenen als eine von ihnen?

In ihrem neuen Instagram-Clip ist zu sehen, wie ihr erst ein Stäbchen tief ins Nasenloch und anschließend in den Mund geschoben wird – alles andere als eine angenehme Prozedur! "Wer fühlt dieses Video auch so wie ich? Scheiße, ich werde mich wohl nie an diese Tests gewöhnen", kommentiert die 34-Jährige die Szene, in der sie sich schüttelt und sogar würgen muss. Mit dem gleichen Test-Utensil von der Nase in den Mund? Das kommt der Wahlmallorquinerin außerdem komisch vor: "Das ist ja so, als ob man sich nach dem Duschen erst den Arsch und dann das Gesicht abtrocknet. Na ja, was sein muss, muss sein. Und man soll sich selbst ja lieben!"

Und wozu das Ganze? Klar ist, dass sich die Kult-Blondine momentan mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) in Deutschland und nicht in ihrer Wahlheimat aufhält, angeblich für Dreharbeiten zu einer Doku-Soap. Spitzfindige Follower vermuten hinter der Testerei aber vermehrt "The Masked Singer"-Sicherheitsvorkehrungen: "Viel Erfolg für heute Abend", wünschen sie der vermeintlichen Erdmännchen-Dame in den Kommentaren.

ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Oktober 2020

