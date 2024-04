Fans sicher: Diese Brüder sind "Masked Singer"-Flip-Flops

Sie sind die Überraschung schlechthin. In dieser Woche sorgt nicht nur eine, sondern gleich zwei Masken für eine fulminante Show auf der The Masked Singer-Bühne. Nachdem bereits die ersten Kostümierungen ihr Gesangstalent unter Beweis stellen durften, ist der gut gelaunte Flip-Flop an der Reihe – und erscheint unerwartet im Doppelpack. Die Fans im Netz sind sich daraufhin sicher, wer sich unter den Masken verbirgt. Auf X kommentieren die User, was das Zeug hält. Während einer nur "Es sind also doch die Lochis" schreibt, meint ein anderer "Auch wenn es jetzt vorhersehbar war, ist das ja schon eigentlich ganz cool gemacht von den Lochis."

Nach dem Überraschungsauftritt scheint auch die Ratejury bereits so einige Ideen zu haben, wer in dieser Woche im Doppelpack auf die Bühne getreten ist. "Wenn es nicht Verwandte sind, müssen es sehr enge Kollegen sein, die schon lange zusammen arbeiten", meint Rick Kavanian (53). Damit ist er auch nicht allein – denn seine Rate-Partnerin Palina Rojinski (38) ist da einer ganz ähnlichen Auffassung und stellt sich derweil bereits die nächste Frage: "Ich bin auch am Hin- und Herüberlegen. Sind es Zwillinge oder sind es Brüder?" Auch der Name der berühmten Lochis, aka Roman (24) und Heiko Lochmann (24) lässt daraufhin nicht länger auf sich warten. "Es gibt natürlich die berühmten Lochis", vermutet Palina zuletzt.

Nur kurz zuvor fiel bereits die erste Maske des Abends – die des jede Woche wechselnden Mysteriums. Unter der aufwendigen Kostümierung befand sich auch diesmal wieder ein waschechtes Gesangstalent. Mit ihrer gefühlvollen Ballade von "Before You Go" von Lewis Capaldi (27) konnte Stefanie Heinzmann (35) dem Publikum sicherlich das ein oder andere Tränchen in die Augen zaubern. "Das ist eine richtig, richtig gute Sängerin", hatte Palina zuvor in den allerhöchsten Tönen über die "Diggin' in the Dirt"-Interpretin geschwärmt.

ProSieben/Willi Weber Palina Rojinski und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Getty Images Stefanie Heinzmann, Sängerin

