Show drei: Wecher "Masked Singer"-Kandidat ist euer Favorit?

Welcher Teilnehmer hat es euch besonders angetan? Seit knapp drei Wochen flimmert die beliebte Rateshow The Masked Singer nun schon wieder über die Bildschirme in ganz Deutschland. Aktuell kämpfen noch sechs maskierte Stars um den Sieg und die Geheimhaltung ihrer Identität. Welcher der verbleibenden Kandidaten hat es euch besonders angetan? Unter anderem Elgonia verzauberte nun schon in zwei Sendungen die Zuschauer mit ihrer Stimme. Der Flipflop sorgt dagegen mit jedem seiner Auftritte für jede Menge gute Laune.

Die Zuckerwatte führt das Rateteam weiterhin gehörig an der Nase herum – wer darunter steckt, ist dessen Mitgliedern nach wie vor ein großes Mysterium. Das Gleiche gilt für das Krokodil. Der sich darunter verbergende Star begeistert die Fans von Woche zu Woche mit seiner tiefen Stimme. Und dann ist da auch noch der quirlige Floh! Womöglich verbirgt sich unter dem Insekt ja tatsächlich die vermutete Mirja Boes (52)? In die Herzen der Zuschauer singt sich aktuell aber auch der Robodog! Welchem dieser Kandidaten drückt ihr die Daumen? Stimmt jetzt unten für euren Favoriten ab!

In der kommenden Sendung dürfen sich die Zuschauer aber nicht nur auf eine Demaskierung freuen – mit dem wöchentlich wechselnden Mysterium gibt es gleich zwei Enthüllungen! In den vergangenen Wochen versteckten sich bereits Rolando Villazón (52) sowie Giovanni Zarrella (46) unter der Maske. Den Stars auf den Zahn fühlen werden in Show drei aber nicht nur die festen Rateteam-Mitglieder Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53), sondern auch Rategast Wotan Wilke Möhring (56)!

ProSieben/Willi Weber Der Flipflop bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer"

