Sie steckt unter der Zuckerwatte bei "The Masked Singer"!

Auch in dieser Woche wurde bei The Masked Singer wieder munter geraten! In Show drei waren noch das Krokodil, der Floh, die Zuckerwatte, der Robodog, die Flip-Flops und Elgonia im Rennen. Vor der Jury, bestehend aus Palina Rojinski (38), Rick Kavanian (53) und Rategast Wotan Wilke Möhring (56), performten sie Runde für Runde ihre Songs. Die Zuckerwatte, der Robodog und der Floh konnten das Publikum am wenigsten überzeugen und wackelten. Der Robodog konnte sich noch mal retten, sodass es sich am Ende zwischen dem Floh und der Zuckerwatte entschied. Schlussendlich musste sich die Zuckerwatte demaskieren: Unter der Kostümierung steckte Annett Louisan (47)!

Doch nicht nur die Sängerin musste die Maske fallen lassen. In jeder Show der diesjährigen Jubiläumsstaffel wird zusätzlich das Mysterium demaskiert. Unter dem Kostüm steckt in jeder Folge ein anderer Promi, der direkt nach seinem Auftritt enttarnt wird. Heute verbarg sich keine Geringere als Stefanie Heinzmann (35) unter der Kostümierung. In der vergangenen Woche war es Giovanni Zarrella (46), der als Mysterium einen beeindruckenden Auftritt hinlegte.

In der vergangenen Woche musste Uschi Glas (80) die Rate-Show verlassen: Die Kultschauspielerin steckte unter der Maske des Babylöwen. "Das war ein Riesenspaß und eine richtig tolle Erfahrung", erklärte sie nach ihrem Exit. Dennoch war sie ein wenig enttäuscht darüber, bereits in Folge zwei herausgeflogen zu sein: "Es wurmt mich ein bisschen, dass ich so früh erkannt wurde. Ich wäre gerne noch länger dabei gewesen."

Annett Louisan

ProSieben/Willi Weber Uschi Glas und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer", 2024

