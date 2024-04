Plötzlich zwei! So kommt die "Masked Singer"-Doppelmaske an

Bei The Masked Singer gab es vergangenen Samstag eine große Überraschung! Schon seit drei Wochen kämpfen nun schon wieder Promis um den großen Pott und darum, ihre Identität geheimzuhalten. Unter den diesjährigen Masken ist auch der Flipflop! In der dritten Show stand plötzlich aber nicht nur ein Flipflop, sondern gleich zwei auf der Bühne! "Cooler Auftritt und coole Überraschung" und "Wieder mal eine erfrischende und unterhaltsame (Doppel-)Maske", kommentieren die Zuschauer auf Instagram begeistert.

Für einige Fans stellte es allerdings nicht unbedingt eine Überraschung dar – sie haben schon gewittert, dass da etwas im Busch ist. Einige Zuschauer vermuteten bereits, dass sich Heiko (24) und Roman Lochmann (24) unter der Maske abwechseln. Immerhin traten sie jeweils mit einem anderen Gesicht und Farbe des Flipflops auf. Dass nun tatsächlich beide zusammen auf der Bühne performen, scheint die Sache für sie zu besiegeln. "Na, jetzt ist es doch eindeutig, oder?", "Das war jetzt sehr auffällig, jetzt weiß man sofort, dass es die Lochis sind" oder auch "Wie einfach und langweilig will man es machen...", kommentieren einige Nutzer unter dem Beitrag.

Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte von "The Masked Singer", dass zwei Personen zu einer Maske gehören. 2020 hatten Daniela Katzenberger (37) und Lucas Cordalis (56) gemeinsam als Erdmännchen performt und die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Damals war das Geheimnis aber bereits bei ihrem ersten Auftritt gelüftet worden und nicht erst in Show drei.

Panama Pictures Heiko und Roman Lochmann im September 2022 in Köln

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im "The Masked Singer"-Finale

Was haltet ihr von der Doppelmaske? Ich finde, dass es eine tolle Idee ist! Na ja, es ist jetzt schon sehr eindeutig... Ergebnis anzeigen



