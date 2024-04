Überraschung: Dieser Star ist das "Masked Singer"-Mysterium

In dieser Woche wagen sich die maskierten Stars wieder auf die Showbühne von The Masked Singer – mit dabei ist auch das Mysterium. Dieses stellt in der aktuellen Staffel der beliebten Rateshow eine ganz besondere Neuerung dar. Denn neben dem festen Cast befindet sich unter eben genau dieser Kostümierung wie bereits in den vergangenen Wochen immer wieder ein völlig neuer Promi, der am Ende jeder Show demaskiert wird. Und auch diesmal kann die Stimme unter der Maske sowohl das Publikum als auch die Jury überzeugen. Niemand Geringeres als Stefanie Heinzmann (35) stellt ganz überraschend ihr gesangliches Talent in einer gefühlvollen Ballade des Songs "Before You Go" von Lewis Capaldi (27) unter Beweis.

Zuvor tat sich das Rateteam, inklusive Rategast Wotan Wilke Möhring (56), sichtlich schwer. Denn das Ertappen des kostümierten Stars stellte sich als eine besondere Herausforderung heraus. "Das ist eine richtig, richtig gute Sängerin", hieß es zunächst von Palina Rojinski (38). Der Gesang, der ihrer Meinung nach "oberstes Niveau" sei, könne demnach nur zu Musikergrößen wie Sarah Connor (43) oder auch der Gewinnerin der vergangenen Staffel Jennifer Weist (37) gehören. Ihr Jury-Kollege Rick Kavanian (53) hoffte hingegen auf eine ganz besondere Dame des Showbusiness: "Was ist denn, wenn in der letzten Woche der Ehemann da war?", fragt der Comedian und spielt damit auf Jana Ina Zarrella (47) an.

Erst in der vergangenen Woche hatte ein echter Gesangsprofi für die Überraschung schlechthin gesorgt. Musiker Giovanni Zarrella (46) hatte als das Mysterium nicht nur zahlreichen Beifall vom Rateteam, sondern auch vom Publikum bekommen. Vor allem Palina schien ganz angetan vom singenden Star unter der Kostümierung gewesen zu sein. Nach dem Auftritt hatte die Moderatorin in den höchsten Tönen geschwärmt und war sich daraufhin sicher gewesen: "Das Mysterium kann auf jeden Fall singen. Das war sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass es eine jüngere Person ist." Schlussendlich sollte sie mit dieser Vermutung auch recht behalten.

