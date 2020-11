Daniela Büchner (42) scheint es jetzt so richtig ernst mit ihrem neuen Partner Ennesto Monté (45) zu meinen! Erst vor knapp einer Woche ließ die ehemalige Dschungelcamperin die Liebesbombe platzen – tatsächlich heißt der erste Partner an ihrer Seite nach dem Tod ihres Ehemannes Jens Büchner (✝49), Ennesto! Die für ihre Fans überraschenden News und alle Updates zu ihrer Beziehung postete sie allerdings stets in ihre Instagram-Story, wo sie nach 24 Stunden wieder verschwinden. Jetzt erschien erstmals ein bleibender Eindruck ihrer Liaison auf Social Media!

Anlässlich des 16. Geburtstags ihrer Tochter Jada fühlte sich Danni offenbar bereit dazu, ihr neues Glück auch in ihrem Instagram-Feed zu zeigen: Zu einem Pärchen-Pic, auf dem die beiden frischgebackenen Turteltauben in die Kamera grinsen, schrieb die 42-Jährige ganz stolz und schlicht: "Wir." Auch Ennesto teilte das Foto bereits mit dem gleichen Kommentar auf seinem Account – es handelt sich auch bei ihm um das erste Zweier-Bild mit Daniela außerhalb seiner Insta-Story. Follower-Kommentare ließen die beiden allerdings nicht zu.

Wahrscheinlich aus gutem Grund, denn die fünffache Mutter fühlte sich erst vor wenigen Tagen nach viel negativem Gegenwind dazu genötigt, ihre Liebe vor den Hatern verteidigen zu müssen: "Ich treffe Entscheidungen mit meinem Herzen, meinem Bauchgefühl und meinem Kopf", erklärte sie ihrer Community entschlossen. Freche und bösartige Urteile verbitte sie sich zu ihrer Beziehung und zu ihrer Person: "Ich bin offen für konstruktive Kritik, allerdings nicht für Beleidigungen, Unterstellungen oder Behauptungen, die gereimte Theorien sind."

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im November 2020

