Mit dieser Nachricht von Daniela Büchner (42) hat wohl niemand gerechnet: Die Goodbye Deutschland-Auswanderin ist mit Schlagersänger Ennesto Monté (45) zusammen! Bereits Anfang November machte die Witwe von Jens Büchner (✝49) öffentlich, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe, zu dem sie bereits "großes Vetrauen" habe. Doch zunächst wollte Danni ihr Glück erstmal privat genießen. Doch nun wurde die Mutter gezwungen, ihr Liebe doch zu outen: Sie und Ennesto sind ineinander verliebt!

In ihrer Instagram-Story ließ Danni nun die Bombe mit einem Text und einem Foto platzen – unfreiwillig, wie sie erklärte! "Glück und Ärger liegen oft nah beieinander. Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle, mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde. Diese Gefühle füreinander wollten wir beiden eigentlich erstmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben, uns noch besser kennenzulernen", erklärte Danni. Da eine große deutsche Zeitung nun aber drohe, Bilder der beiden zu veröffentlichen, wollte sie ihnen zuvorkommen.

Auch wenn ihre Liebe nun unfreiwillig an die Öffentlichkeit tragen mussten, freuen sich Ennesto und Danni über alle liebe Worte und Nachrichten: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich nun für mich, für uns freuen, uns Glück wünschen und guter Dinge sind. Das sind wir auch", stellte sie klar. Was sagt ihr dazu, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

Anzeige

ActionPress Ennesto Monté im November 2017

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de