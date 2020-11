Daniela Büchner (42) sorgte vor einigen Tagen mit einer überraschenden Neuigkeit für Furore: Die Goodbye Deutschland-Auswanderin hat sich neu verliebt, und der Partner an ihrer Seite ist kein Geringerer als Reality-TV-Star Ennesto Monté (45). Dieses Liebes-Outing kam für viele Fans überraschend – aber was sagen ihre Kinder dazu? Dannis Tochter Joelina (20) hat schon eine ganz klare Meinung von Ennesto!

In ihrer Instagram-Story verrät die Blondine ihren Followern, dass sie mit dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer gut klarkommt – doch damit nicht genug: Joelina hat ihn sogar ziemlich gern! "Er ist so ein lieber und netter Mensch – und er hat den gleichen guten Humor wie ich", gibt sie ihrer Community preis. Der 20-Jährigen sei aber vor allem wichtig, dass ihre Mama wieder richtig happy ist...

Und dass Danni mit Ennesto überaus glücklich ist, machte sie erst vor wenigen Tagen deutlich. Trotz all der Kritik an ihrer Liebe zu dem Ex von Helena Fürst (46) fühle es sich für sie richtig an. "Ich treffe Entscheidungen mit meinem Herzen, meinem Bauchgefühl und meinem Kopf", schilderte die 42-Jährige in einem Insta-Beitrag.

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Joelina und Ennesto so gut verstehen? Ja, irgendwie schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de