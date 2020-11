Das hat kaum jemand kommen sehen! Daniela Büchner (42) lüftete am Mittwoch ihr Liebesgeheimnis: Sie ist wieder in festen Händen – und der Glückliche ist kein Geringerer als Ennesto Monté (45)! Die ehemalige Dschungelcamperin und der Ex-Freund von Anastasiya Avilova (32) sorgten bereits im vergangenen Jahr für erste Liebesgerüchte – und nun sind diese also bestätigt! Allerdings hätten die Promiflash-Leser mit diesem Paar-Outing nicht gerechnet!

Promiflash wollte von euch in einer Umfrage (Stand 18. November, 13:21 Uhr) wissen, ob Danis Liebe zu Ennesto für sie aus heiterem Himmel kommt – und das tut sie! 82,4 Prozent (7.878 Stimmen) der insgesamt 9.566 Umfrageteilnehmer sind von den News komplett überrascht. Lediglich 17,6 Prozent (1.688 Stimmen) haben die Verbindung zwischen den Reality-TV-Stars schon kommen sehen.

Danni und Ennesto waren schon länger befreundet – bis sich schließlich mehr zwischen ihnen entwickelte. Das schilderte die 42-Jährige auch in ihrem Instagram-Post, mit dem sie ihr neues Liebesglück öffentlich machte: "Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle, mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde."

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im August 2020

