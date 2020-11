Es ist endgültig aus und vorbei! Die Liebesgeschichte von Skandal-YouTuber Logan Paul (25) und Model Josie Canseco verlief äußerst turbulent: Obwohl die zwei im Januar erst zu daten begonnen hatten, kamen kurz darauf schon Gerüchte einer Trennung auf. Nach langem Schweigen widerlegte der Blondschopf im Frühjahr diese Vermutungen jedoch – zwischen den beiden sei es "ernst". Jetzt bestätigte Logan jedoch höchstselbst das Beziehungsende mit Josie.

In seinem Podcast "Impaulsive" sprach der Webstar über das Texten mit anderen Frauen und erwähnte dabei am Rande, dass die 24-jährige Josie nun seine Ex-Freundin sei. "Wir haben über dieses Thema gesprochen: 'Wie teilen wir der Öffentlichkeit mit, dass es vorbei ist?'", erklärte er daraufhin die Situation. Genaue Details zur Trennung möchte der 25-Jährige jedoch nicht preisgeben. "Ich habe die Privatsphäre in meiner Beziehung immer als äußerst wichtig empfunden [...] deswegen finde ich, dass weder Josie noch ich eine Erklärung abliefern müssen, wenn wir das nicht wollen", machte er unmissverständlich klar.

Der Split von der Blondine scheint Paul jedoch nicht kalt zu lassen. "Ich meine – es war nicht geplant. Es ist echt hart", gab er offen zu. Und auch seine Fans bemerkten die gedrückte Stimmung des sonst so fröhlichen Amateurboxers. "Ich habe das Gefühl, Paul ist sehr traurig wegen der Trennung", lautete einer von vielen besorgten Kommentaren unter dem YouTube-Video des Podcasts.

Getty Images Josie Canseco im Januar 2020

MEGA Josie Canseco und Logan Paul im Januar 2020

PG/BauerGriffin.com / MEGA Logan Paul in Los Angeles im Oktober 2017

