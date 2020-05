Liebes-Reunion bei Logan Paul (25) und Josie Canseco! Im Januar wurden der YouTuber und die Ex von Brody Jenner (36) das erste Mal Händchen haltend von Paparazzi abgelichtet. Doch die Frühlingsgefühle sollen schnell verflogen sein – zumindest plauderte ein Insider aus, dass Josie sich nach nur wenigen Wochen wieder getrennt hätte. Ob die beiden wirklich getrennt waren, bleibt unklar, Fakt ist jedoch: Logan hat die Beziehung zu der Blondine jetzt offiziell bestätigt!

In einem Interview mit ET Online via eines Video-Chats sprach Logan über die derzeitige Situation und verriet, mit wem er seine Quarantäne aktuell verbringt: "Es gibt nur mich, meinen Vogel, ein paar Kumpels und ein Mädchen." Auf die Nachfrage, ob es sich bei dem Mädchen um Josie handle, wurde der 25-Jährige ganz verlegen und bestätigte es kurz und knapp mit "Ja". Mehr wolle er aber nicht dazu sagen.

Doch dann plauderte der US-Amerikaner doch von seiner ersten Begegnung mit dem 23-jährigen Model: "Es war an einer Kreuzung nachts in Los Angeles. Sie stand an der einen Straßenseite, ich an der anderen und dann haben sich unsere Wege gekreuzt", scherzte er. Auf die Frage, ob es etwas Ernstes zwischen ihnen sei, entgegnete Logan: "Ziemlich ernst, ja."

Getty Images Logan Paul, YouTuber und Schauspieler

Getty Images Josie Canseco im Januar 2020

Snorlax/Marksman / MEGA Josie Canseco und Logan Paul, Januar 2020



