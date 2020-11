Hinter den beiden liegen harte Wochen! Katie Price (42) ist seit einiger Zeit in großer Sorge um ihren Sohn Harvey (18). Ihr Erstgeborener wiegt aufgrund von Auswirkungen eines Gendefekts inzwischen über 180 Kilo und könnte laut seinen Ärzten nun jederzeit einen Herzinfarkt erleiden. In den sozialen Medien gibt die Britin demnach häufig Gesundheitsupdates zu dem Teenager. Darüber hinaus soll ein neues Posting zeigen, wie nahe sich Katie und Harvey stehen!

Auf Instagram teilte das Ex-Playmate nun ein süßes Familienfoto. Die ganz in Weiß gekleidete 42-Jährige umschlingt darin den Hals des 18-Jährigen, während sie ihm behutsam ein Küsschen auf die Stirn drückt. Der junge Erwachsene hält seine Mutter unterdessen sanft an der Hüfte fest. "Das Verhältnis zwischen Harvey und mir ist einfach so surreal für eine Mutter-Sohn-Beziehung. Ich bin wirklich sein Ein und Alles und er würde absolut alles für seine Mami tun", kommentierte sie den Schnappschuss und versah diesen liebevoll mit rosafarbenen Herzchen-Emojis.

In den Kommentaren fanden bereits viele Fans des Reality-TV-Stars bewegende Worte. "Du bist seine Stimme und er ist dein Herz", schrieb eine Nutzerin. "Wundervolles Foto! Ich kann die Liebe zwischen Mutter und Sohn richtig spüren", schrieb derweil eine andere Userin.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britischer TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price im November 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie und Harvey Price im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de