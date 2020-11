Katie Price (42) betont immer wieder, eine besondere Beziehung zu ihrem ältesten Sohn Harvey (18) zu haben. Der 18-Jährige leidet seit seiner Geburt an einer Entwicklungsstörung – im Juli dieses Jahres musste er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes sogar auf einer Intensivstation behandelt werden. Für Katie war das keine leichte Zeit. Im Netz erinnert sich die TV-Bekanntheit jetzt aber an einen sorgloseren Moment zurück: Sie postete ein süßes Throwback-Foto von sich und ihrem Sohn!

Auf dem Bild sieht man Katie und ihren Erstgeborenen in einer Achterbahn. Sie halten sich an den Händen und haben sichtlich Spaß bei der Sache. Unter dem Instagram-Beitrag schrieb die 42-Jährige: "So süß! Harvey ist immer noch besessen von Achterbahnen." Ihre Follower sind von dem Schnappschuss begeistert. "Ich liebe es! Wie glücklich Harvey mit seiner schönen Mutter aussieht", heißt es in einem Kommentar.

Es ist nicht das erste Kinderfoto ihres Sohnes, welches die Fans des Reality-TV-Stars zu Gesicht bekommen. In der Vergangenheit hatte sie schon häufiger Throwback-Pics ihres Ältesten inklusive rührender Botschaften mit der Öffentlichkeit geteilt. Doch aktuell macht Katie auch noch ganz andere Schlagzeilen: Sie und Carl sollen im gemeinsamen Liebesurlaub an einer erneuten Schwangerschaft der 42-Jährigen gearbeitet haben – mit Erfolg?

Instagram / katieprice Katie Price im Oktober 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit Sohn Harvey, Juli 2020

