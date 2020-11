Die aktuelle Staffel von Die Bachelorette mit Melissa (25) geht in großen Schritten auf das Finale zu. Nach den Homedates sind nur noch drei Kandidaten übrig – Daniel Häusle (25), Leander Sacher (23) und Ioannis Amanatidis (30). Die Jungs könnten unterschiedlicher nicht sein. Nächsten Mittwoch sind schon die Dreamdates dran, was im Rosen-Kosmos so etwas wie das Halbfinale ist. Doch welcher der drei Jungs wird am Ende die letzte Rose der Schwäbin bekommen?

Bei den Dreamdates kann Melissa die drei Jungs auf Santorini besser kennenlernen. Dort bekommt jeder noch einmal die Gelegenheit, Zeit zu zweit mit der Rosenverteilerin zu verbringen. In vorherigen Umfragen lagen meist Leander oder Daniel weit vorne. Ersterer ist wohl die größte Überraschung in den Top drei, da er ein guter Freund von Melissas Ex-Freund Richard Heinze (23) ist. Wenige Zuschauer-Sympathien konnte bisher Ioannis sammeln – vielleicht kann er jedoch bei seinem Dreamdate noch einmal richtig punkten.

Für Moritz Breuninger (31) war der Kampf um Melissas Herz in dieser Woche vorbei. Er musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben und die Heimreise antreten. Aber jetzt seid ihr gefragt. Wer bekommt Melissas letzte Rose? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Melissa und Daniel H bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Melissa und Ioannis bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Leander Sacher mit Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de