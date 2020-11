Sharon Osbourne (68) verblüffte ihre Follower jetzt mit einem neuen Posting. Nicht nur in ihrer berühmten Realityshow "The Osbournes" gab die britische Familie Einblicke in ihr Privatleben, auch im Netz postet die Ehefrau von Ozzy Osbourne (71) regelmäßig Bilder aus ihrem Alltag. Mit einem besonderen Beitrag auf Social Media schwelgte die Mutter von drei Kindern auch kürzlich wieder in Erinnerungen - sie teilte nämlich einen Schnappschuss aus ihrer Kindheit und den Fans fiel sofort auf: Ihre Tochter Kelly Osbourne (36) sieht Sharon zum Verwechseln ähnlich!

Ihre Community schien den kleinen Rückblick zu lieben, denn die Kommentarspalte zum Beitrag explodierte: "Oh, so bezaubernd und Kelly sieht genau so aus wie du. Wow!", meinte etwa eine Followerin. Aber auch viele weitere Fans sahen die erstaunliche Ähnlichkeit mit ihrer 36-jährigen Tochter: "Kelly ist dein Zwilling", hieß es unter dem Kinderfoto, auf dem Sharon lächelnd im Badeanzug und mit Wasserball zu sehen ist. Die Community auf Instagram war sich einig: Wie die Mutter, so die Tochter!

Kelly ist hauptsächlich durch die Reality-TV-Sendung mit ihrer verrückten Familie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Bereits mit 17 Jahren stand sie das erste Mal vor der Kamera und ist seitdem ein Begriff. Dieses Jahr zog die Sängerin vor allem mit ihrem enormen Gewichtsverlust Aufmerksamkeit auf sich.

Instagram / sharonosbourne Moderatorin Sharon Osbourne

Getty Images Sharon Osbourne im Februar 2020

Getty Images Kelly Osbourne im Oktober 2020

