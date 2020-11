Es gibt eine neue Schauspielerin in der deutschen TV-Landschaft! Eigentlich kennt man Hanna (24) als Model und als Ehefrau von Jörn Schlönvoigt (34). Die beiden sind Eltern einer Tochter. Beruflich arbeitet Hanna eigentlich als Unternehmerin mit ihrer eigenen Marke Glow Below. Doch ihr Unternehmen für Intimpflegeprodukte scheint ihr nicht länger auszureichen. Jetzt baut sich Hanna ein weiteres berufliches Standbein auf und zwar als Schauspielerin.

Die Mutter einer Tochter konnte nämlich eine Nebenrolle in einer TVNOW-Serie ergattern. Sie ist ab Montag in dem Verbotene Liebe-Reboot zu sehen sein, wo sie die Rolle der Sybille Schütz spielen wird. Sybille ist die Empfangsdame in dem Modeunternehmen der Verhoven-Familie und wird sicher den einen oder anderen ungebetenen Gast abwimmeln müssen. Man kann sie auf den ersten Fotos schon in einer Szene mit Hauptdarstellerin Sina Zadra sehen.

Ob Hanna von ihrem Ehemann ein privates Schauspiel-Coaching bekommen hat? Immerhin spielt Jörn schon seit 16 Jahren bei GZSZ mit. Dazu hatte er auch schon Gastauftritte in Serien wie Nachtschwestern oder "Beck is back!".

Anzeige

TVNOW Josefin Reinhardt (Sina Zadra, l.), Sybille Schütz (Hanna Schlönvoigt)

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Anzeige

Matthias Nareyek/ Getty Images Hanna und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de