Großes Verbotene Liebe-Comeback mit Schockmoment! Nachdem die beliebte ARD-Serie vor fünf Jahren eingestellt worden war, feierte sie unter der Prämisse "Next Generation" heute bei TVNOW ihr Comeback mit der ersten von zehn Folgen. Neben alten Hasen wie Jo Weil (43), Isa Jank (68) und Gabriele Metzger (61) gibt es auch viele neue Gesichter. Am Ende der ersten Episode passiert dann plötzlich etwas Schreckliches – stirbt ein Mitglied des ursprünglichen "Verbotene Liebe"-Casts etwa gleich am Anfang des Reboots?

Achtung, Spoiler!

Im letzten Fünftel der Folge wird auf Schloss Könisgbrunn ein rauschendes Fest gefeiert. Dieses richtet nicht nur Familie Verhoven, sondern auch deren Geschäftspartnerin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) aus. Diese wurde im Laufe der Episode immer wieder in einer Art Kur-Einrichtung gezeigt – sie hat mittlerweile anscheinend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei der Party soll sie dann einen großen Auftritt haben. Als alle Gäste versammelt sind, kommt Clarissa mit einem Hubschrauber angeflogen. Doch auf einmal gibt es einen großen Knall, gefolgt von einer massiven Explosion. Allem Anschein nach ist die Maschine, die ins Wanken kam, gegen eine Wand geflogen und in tausend Teile zersprungen. Das Ende von Clarissa?

Aber "Verbotene Liebe" wäre nicht "Verbotene Liebe", wenn es nicht irgendwelche Twists im Plot oder Intrigen gäbe. Man sieht demnach nicht direkt, wie Clarissa stirbt, außerdem bekommt man keine Leiche zu Gesicht. Vielleicht hat die High-Society-Lady ihren Tod also nur vorgetäuscht.

TVNOW / Julia Feldhagen Isa Jank als Clarissa von Anstetten in "Verbotene Liebe – Next Generation"

