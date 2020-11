Michelle Daniaux und Luigi Birofio geben ein Beziehungs-Update! Die beiden Realitystars lernten sich in der Kuppelshow Ex on the Beach kennen und lieben: Seit dem Ende der Dreharbeiten sind sie ein Paar. Doch können sie sich überhaupt regelmäßig sehen? Immerhin wohnt Michelle in Innsbruck und Gigi in Stuttgart. Die beiden trennen also rund 330 Kilometer, sprich eine vierstündige Autofahrt. Wie schaffen sie es, auf diese Distanz eine Beziehung zu führen?

Im Interview mit Promiflash verriet Michelle nun: "Wir sind trotz der Entfernung eigentlich fast ständig beieinander, entweder er ist bei mir oder ich bei ihm." Dennoch komme es für sie beide nicht infrage, dauerhaft eine Fernbeziehung zu führen. "Wenn es weiterhin so gut läuft, dann werden wir im Laufe des kommenden Jahres definitiv zusammenziehen", erklärte die Blondine genauer. Luigi wünsche sich sogar, dass dies in naher Zukunft geschehe. Konkrete Pläne gebe es aktuell aber dennoch nicht.

Eins dürfte aber klar sein: Zwischen den beiden ist es ernst. Inzwischen haben sie sich auch schon gegenseitig ihren Eltern vorgestellt. "Natürlich haben wir auch schon die Familie des jeweils anderen kennengelernt und ins Herz geschlossen, das ist eigentlich direkt nach der Show schon passiert", plauderte Michelle aus.

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

TVNOW Michelle bei "Ex on the Beach"

TVNOW Gigi und Michelle bei "Ex on the Beach" 2020

