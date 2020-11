Ex on the Beach mauserte sich zum erfolgreichen Kuppelformat! Die achte Folge des Reality-TV-Formats flimmert jetzt über die Fernsehbildschirme. Für die Fans, die nicht genug bekommen, steht auf TVNOW allerdings schon das Finale zur Verfügung. Deswegen gehen auch schon einige Kandidaten an die Öffentlichkeit und plaudern aus, wie sich die Dinge nach den Dreharbeiten entwickeln haben: Und tatsächlich haben sich sechs Teilnehmer verliebt!

Maddi gibt in ihrer Instagram-Story ein zuckersüßes Update zu ihrem TV-Flirt mit Arman: "Es war sehr süß und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es zwischen uns funken könnte, aber er hat mich überzeugt mit seinem Charakter und seinem riesigen Herz." Sie seien nach Showende nicht nur ein Paar, sondern würden bereits nach knapp drei Monaten Beziehung zusammen in Berlin wohnen! Michelle teilt ihr Liebesglück ebenfalls mit ihren Fans: Sie gehe jetzt mit Gigi Hand in Hand durchs Leben! "Endlich dürfen wir euch verraten, dass wir uns außerhalb der Show weiterhin kennengelernt haben und mittlerweile auch richtig zusammen sind", plaudert sie aus.

Den vier Turteltauben kam ein anderes Pärchen allerdings bereits wenige Stunden zuvor: Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic (29) stehen jetzt auch öffentlich zu ihren Gefühlen: "Ja, wir sind ein Paar. Ich bin mit dem schönsten und tollsten Mann zusammen. Ich liebe dich!", schwärmte die Beauty auf ihrem Kanal.

