Na, geht Calvin Kleinen nun doch ein bisschen die Pumpe? In der Temptation Island V.I.P.-Villa sieht es immer so aus, als hätte der Womanizer die Zeit seines Lebens. Er flirtet ausgiebig mit den Verführerinnen – Körperkontakt inklusive. Doch das Treuetest-Abenteuer ist auch für ihn kein Spaziergang. Schließlich amüsiert sich seine Freundin Roxy auch mit den Singlemännern. Und das bereitet Calvin ganz schön Kopfzerbrechen...

"Das größte Problem wäre, wenn Roxy sich in jemand anderen verlieben würde", gab er beim Einzel-Lagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) in Folge sieben zu. Als er dann Szenen sah, in denen Verführer Jay ihr einen Lapdance gewährt und versucht, sie zu küssen, reagierte er deutlich verunsichert. "Da muss ja Vertrauen da sein, bis er sich traut, sie zu küssen. Mir dauert das aber gerade zu lange, bis sie 'Nein' sagt", meinte er. Zu guter Letzt bekam er noch Aufnahmen zu Gesicht, die Roxy und den Stripper kuschelnd im Bett zeigen – ist das endgültig zu viel?

Richtig glücklich war Calvin über diesen Anblick zwar nicht. Trotzdem betonte er, dass er weiterhin an der Beziehung festhalten wolle. "Ich hoffe einfach, dass sie ihn im Griff hat. [...] Dass Roxy die ganze Zeit mit demselben ist, gibt mir zu denken. Ich glaube an sie", resümierte er. Hättet ihr gedacht, dass sich Calvin Sorgen um seine Beziehung macht? Stimmt ab!

