Harter Vorwurf gegen Will Smith (52)! Der US-Amerikaner feierte einen seiner ersten großen Erfolge als Schauspieler in der Serie Der Prinz von Bel-Air. Das kultige Format thematisiert das Leben eines jungen Mannes, der bei seinem Onkel und seiner Tante in Kalifornien lebt. Janet Hubert (64) spielte damals bis 1993 eben jene Tante Viv – und sprach nun über die Gründe für ihren Exit aus der Show und die anschließenden Probleme mit ihrer Karriere: Laut Janet war auch Will dafür verantwortlich, weil er sie als "schwierig" bezeichnet hatte!

In der ersten Episode der großen The Fresh Prince of Bel-Air Reunion unterhielten sich die beiden ehemaligen Co-Stars über ihr schwieriges Verhältnis. Ganz emotional erklärte Janet, während der Dreharbeiten zur dritten Staffel eine schwere Zeit durchlebt zu haben – inklusive eines Neugeborenen und einer schlimmen Ehe. "Ich war am Set nicht unprofessionell. Ich habe aufgehört, mit allen zu reden, weil ich ausgegrenzt wurde. Und man sagte mir, du hättest dafür gesorgt!", berichtete Janet. Will habe damals über sie gesagt, sie sei "schwierig" – ein Wort mit schwerwiegenden Folgen: "Ich habe alles verloren. Meinen guten Ruf. Eine schwarze Frau in Hollywood als 'schwierig' zu bezeichnen, war der Todesstoß!", offenbarte sie Will. Janet stellte zudem klar, sie sei nie gefeuert worden, sondern habe den angebotenen, schlechten Vertrag einfach nicht annehmen wollen.

Der Mann von Jada Pinkett-Smith (49) sah seinen Fehler während des Gesprächs ein und entschuldigte sich sogar für sein Verhalten: "Ich war damals 21. Alles wirkte auf mich wie eine Bedrohung!" Er sei damals weder mitfühlend noch aufmerksam genug gewesen, um zu erkennen, was Janet durchmachen musste, und habe gedacht, sie hasse ihn. "Heute realisiere ich das Ausmaß deines Schmerzes und des Kampfes, der es für dich war, jeden Tag ans Set zu kommen!", versicherte der 52-Jährige.

Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Der Cast von "Der Prinz von Bel-Air"

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Will Smith, James Avery und Janet Hubert in "Der Prinz von Bel-Air"

Anzeige

Instagram / willsmith Daphne Maxwell Reid, Will Smith und Janet Hubert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de