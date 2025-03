Will Smiths peinlicher Patzer am Set von "Prinz von Bel-Air"

Will Smith (56) und seine frühere Der Prinz von Bel-Air-Kollegin Tatyana Ali (46) haben nun gemeinsam für Lacher gesorgt, als sie einen Blick auf alte Folgen der beliebten 1990er-Jahre-Sitcom warfen. Auf Instagram thematisierten die beiden einen amüsanten Fehler, den Will während der ersten Staffel oft machte: Er sprach unbewusst die Dialoge seiner Co-Stars mit, während er auf seinen Einsatz wartete. "Das ist schrecklich!", kommentierte der Schauspieler lachend und zeigte seiner Kollegin einen Clip, in dem dies besonders deutlich wird. Tatyana, die in der Serie Ashley Banks spielte, konnte sich vor Lachen kaum halten und bestätigte: "Du hast das mit mir ständig gemacht."

Der Grund für diese unbewusste Angewohnheit war laut Will simpel: "Ich lernte das gesamte Skript auswendig", erzählte er Tatyana. Erst nach einigen Folgen habe seine Kollegin Karyn Parsons (58) alias Hilary Banks ihn darauf aufmerksam gemacht. "In der Mitte der Szene rief Karyn nur: 'Hör auf!'", erinnert sich der 56-Jährige. Die beiden teilten ihre Erinnerungen in einem humorvollen Video, das auch kurz darauf in den sozialen Medien die Runde machte. Neben dieser spaßigen Zeitreise überraschte Will seine Anhänger in den letzten Wochen auch mit der Ankündigung einer Tour sowie einer Neuauflage eines gemeinsamen Tanzes aus "Der Prinz von Bel-Air".

"Der Prinz von Bel-Air" lief von 1990 bis 1996 und wurde für viele Zuschauer ein Kultklassiker, der Generationen verbindet. Will, der mittlerweile auf eine beeindruckende Karriere als Schauspieler und Musiker zurückblickt, sprach im Gespräch mit Tatyana liebevoll über diese Zeit und lachte über seine Naivität als frischgebackener TV-Star. Tatyana, die nach der Serie ihre Laufbahn als Schauspielerin und Sängerin fortsetzte, scherzte: "Es war wirklich nur die erste Staffel!" Beide zeigten, dass ihre Chemie vor der Kamera bis heute auch abseits davon Bestand hat. Die Fans der Serie sind begeistert, dass die ehemaligen Co-Stars den alten Spaß und die gute Laune in kleinen Online-Videos wieder aufleben lassen.

Anzeige Anzeige

Will Smith, Alfonso Ribeiro und Tatyana M. Ali

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "Der Prinz von Bel-Air"-Stars Will Smith und Tatyana Ali

Anzeige Anzeige