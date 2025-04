Will Smith bezieht Stellung zur Oscar-Ohrfeige auf Album

Will Smith (56) meldet sich musikalisch zurück – und spricht dabei offen wie nie über das wohl einschneidendste Ereignis seiner Karriere. Am Freitag veröffentlichte der Hollywood-Star und Musiker sein erstes Album seit 20 Jahren mit dem Titel "Based on a True Story". Gleich in der ersten Zeile des Eröffnungstracks "Int. Barbershop – Day" heißt es "Will Smith ist gecancelt". Auch im weiteren Verlauf der Platte wird klar, dass der 56-Jährige kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Oscar-Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock (60) im Jahr 2022, die Kontroversen um Wills Ehe mit Jada Pinkett-Smith (53) und die Folgen für seine Karriere – all das verarbeitet er in seinen neuen Songs.

Die 14 Tracks des Albums, das unter anderem Kollaborationen mit DJ Jazzy Jeff (60) und Wills Sohn Jaden Smith (26) enthält, gewähren Einblicke in eine Zeit der Selbstreflexion und Neuorientierung. "Es hat viel gekostet, ich bin wieder oben. Ihr müsst euch daran gewöhnen. Ich bin immer noch heiß, auch wenn ich nicht nominiert werde", rappt Will beispielsweise in "You Lookin' for Me?" – einem der zentralen Songs des Albums. Doch trotz seiner Rückkehr bleibt die Last der Vergangenheit präsent: Der Schauspieler wurde damals für zehn Jahre von der Teilnahme am Oscar-Zeremoniell ausgeschlossen und trat freiwillig aus der Academy aus, nachdem er Chris nach dessen Witz über Jadas Haarausfall geschlagen hatte.

Abseits seiner Karriere zeigt das Album auch persönliche Einblicke in sein bewegtes Privatleben. Die Ehe mit Jada bleibt ein wiederkehrendes Thema. Will und Jada, die gemeinsam drei Kinder großgezogen haben, führen trotz privater Herausforderungen weiterhin einen engen familiären Zusammenhalt. Mit "Based on a True Story" betritt der einstige "Fresh Prince" nun neues Terrain – und lässt dabei keinen Zweifel daran, dass es ihm ernst mit seiner Weiterentwicklung ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige Anzeige

Lumeimages / MEGA Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei der "Bad Boys"-Premiere in L.A.

Anzeige Anzeige