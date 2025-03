Will Smith kündigt eine Welt-Tournee mit kuriosen Venues an

Will Smith (56) überrascht seine Fans mit aufregenden Neuigkeiten: Der Hollywoodstar gab die ersten Details seiner allerersten Headliner-Tour durch Großbritannien und Europa bekannt. Der Rapper wird Songs seines neuen Albums "Based On A True Story" dabei performen, welches am 28. März erscheinen soll. "Wir kommen in die UK und nach Europa und bringen euch alle Hits, ein paar neue Songs und einige Überraschungen", kündigte Will via Instagram mit einem lässigen Plakat als Post an. Zur Verblüffung einiger wählte Will eher ungewöhnliche Austragungsorte für seine Konzerte: Neben Städten wie London und Manchester stehen auch Orte wie das Open Air Theatre in Scarborough und die Halls der Universität Wolverhampton auf dem Plan. Los geht es am 24. August im Küstenort Scarborough.

Erst vor wenigen Wochen kündigte Will an, nach 20 Jahren wieder neue Musik auf den Markt bringen zu wollen. Sein neues Album "Based on a True Story" setzt sich aus 14 Songs zusammen. Viele seiner Promi-Kollegen, darunter DJ Jazzy Jeff (60) und Big Sean (36), aber auch sein Sohn Jaden Smith (26) werden darin zu hören sein. "Es ist offiziell! Mein neues Album kommt in zwei Wochen! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es endlich hört", freute sich der 56-Jährige auf Social Media.

Will begann seine musikalische Karriere in den späten 1980er-Jahren als Teil des Duos DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, ehe er in den 1990ern durch die Kultserie "Der Prinz von Bel-Air" weltweit bekannt wurde. Mit Filmen wie "Sterben für Anfänger" oder Men in Black machte er sich in den vergangenen Jahren einen Namen in Hollywood. 2022 erhielt sein Image vom Gute-Laune-Mann aber einige Kratzer. Damals verpasste er Chris Rock (60) bei den Oscars eine saftige Ohrfeige. Der Comedian hatte sich zuvor einen Scherz über Wills Frau Jada Pinkett-Smith (53) erlaubt.

Getty Images Filmstar Will Smith

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

