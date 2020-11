Der Der Prinz von Bel-Air-Cast ist wieder ereint! Mit seiner Hauptrolle in der Kult-Sitcom wurde Will Smith (52) in den 90ern berühmt. Von 1990 bis 1999 flimmerte die Serie über die Bildschirme und ist bis heute bei den Fans unvergessen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wird nun ein Reunion-Special im TV ausgestrahlt. In einem emotionalen Video gab Will nun höchstpersönlich einen Einblick in das TV-Highlight.

Auf YouTube veröffentlichte der 52-Jährige einen rund zweiminütigen Clip, in dem er auf seine früheren Co-Schauspieler Daphne Reid, Alfonso Ribeiro (49), Karyn Parsons (54), Tatyana Ali (41), Joseph Marcell (72) und Jeffrey A. Townes trifft. Während sie in der Banks-Villa – der Hauptschauplatz der Sitcom – sitzen, lassen sie ihre liebsten "Der Prinz von Bel-Air"-Szenen noch einmal Revue passieren. Emotional wurde es nicht zuletzt wegen James Avery (✝68), der Onkel Phil verkörperte, und der 2013 nach einer Herzoperation gestorben war.

In den USA wird das Special bereits am 19. November ausgestrahlt. Wann und ob es auch im deutschen TV gezeigt wird, ist nicht bekannt. Freuen können sich die deutschen Fans aber trotzdem. Denn ab dem 7. Dezember werden die alten Folgen auf Comedy Central wiederholt – angeblich als Vorbote für einen Reboot der Comedyserie in Form eines Dramas.

Getty Images Will Smith im Dezember 2019

United Archives GmbH / ActionPress Will Smith, James Avery und Janet Hubert in "Der Prinz von Bel-Air"

ActionPress / United Archives GmbH Will Smith, Alfonso Ribeiro und Tatyana M. Ali

