Menowin Fröhlich (33) schlägt ganz sanfte Töne an. Die Doku Menowin – Mein Dämon und ich begleitet den ehemaligen DSDS-Finalisten bei seinem Kampf gegen die Drogensucht. Seine Ehefrau Senay Ak (29) weicht ihm dabei nicht von der Seite. Bereits seit über zehn Jahren sind die beiden ein Paar. Die Brünette erlebte somit alle Höhen und Tiefen des Musikers aus nächster Nähe mit. Doch wie schaffte sie es damals eigentlich, Menowins Herz zu erobern?

"Warum ich mich in Senay verliebt habe, war ihre Unschuld", plauderte der 33-Jährige in der Doku aus. Die Brünette sei nie ein Mädchen gewesen, das in Diskotheken gegangen sei, um sich mit Männern zu vergnügen. "Unschuldig und anständig, das war die Senay schon immer", schwärmte der ehemalige Big Brother-Teilnehmer von der Mutter seiner Kinder Djievess-Josue und Vioness.

Unschuldig und anständig – diese zwei Charaktereigenschaften treffen nicht unbedingt auf Menowin zu. Trotzdem weiß auch Senay genau, was sie an ihrem Partner hat. "Er ist ein fröhlicher und emotionaler Mensch, ein liebevoller Mann, der sich sehr kümmert, wenn es mir schlecht geht oder mir irgendetwas fehlt", erzählte sie in der TVNOW-Sendung.

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin und Senay Fröhlich

Anzeige

TVNOW / filmpool Menowin Fröhlich mit seiner Frau Senay und seinen Kindern

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin und Senay Fröhlich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de