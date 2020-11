Shawn Mendes (22) hat in Camila Cabello (23) eine Seelenverwandte gefunden! Die beiden Musiker fingen im Juli letzten Jahres an, miteinander auszugehen und sind jetzt in einer glücklichen festen Beziehung. Die beiden Turteltauben können kaum noch ohneeinander und das bekommen die Fans auch in der neuen Doku "In Wonder" über den Sänger zu sehen. Jetzt spricht Shawn über eine ganz besondere Szene mit seiner Freundin Camila.

In der Netflix-Doku ist eine Szene der Proben für die VMAs 2019 zu sehen. Shawn sitzt auf dem Boden und ist nervös – er zeigt sich von einer verletzlichen Seite. Camila hockt sich neben ihren Freund, küsst ihn und sagt ihm, dass sie ihn liebe. "Diese Szene erinnert mich immer daran, was für ein Glück ich mit ihr habe", sagte Shawn laut Just Jared über die Bilder. Diese Worte würden ihn immer auf den Boden der Tatsachen zurückholen. "Wir sind beste Freunde seitdem wir 16 Jahre alt sind und ein Teil von uns ist immer noch freundschaftlich verbunden", beschrieb Shawn die Beziehung zu Camila.

Die letzten Monate verbrachte das Paar gemeinsam mit Camilas Eltern in Quarantäne! "Als ich [...] anfing, mich darauf einzulassen, habe ich gemerkt, wie schön es ist, jeden Abend am gleichen Ort zu sein, Filme zu schauen, mit der Familie das Abendessen zu kochen und Wäsche zu waschen", erzählte Shawn im Gespräch mit Apple Music. Er habe auch gelernt, Musik wieder neu zu fühlen.

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2020

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

