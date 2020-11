Die Zeit mit seiner Freundin hat ihm viel gegeben! Seit über anderthalb Jahren gehen Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) offiziell als Paar durchs leben. In den vergangenen Monaten teilten die beiden vermehrt niedliche Schnappschüsse von sich. Vor allem während der aktuellen Gesundheitskrise kamen sich die Musiker immer näher – und genau davon hat der Lockenkopf profitiert: Shawn erzählt in einem Interview, dass er die gemeinsame Zeit mit Camila sehr genossen hat.

Im Gespräch mit Apple Music spricht der Sänger so offen wie nie über seine Beziehung mit der 23-Jährigen. Die gemeinsame Isolation mit Camila und ihren Eltern habe ihm zu Beginn ein bisschen Angst gemacht – doch das habe sich schnell geändert. "Und als ich dann anfing, mich darauf einzulassen, habe ich gemerkt, wie schön es ist, jeden Abend am gleichen Ort zu sein, Filme zu schauen, mit der Familie das Abendessen zu kochen und Wäsche zu waschen", schildert der "Wonder"-Interpret ehrlich.

Das erste Mal in seinem Leben habe er all die Dinge um sich herum richtig wahrnehmen können – ohne von einem Auftritt zum nächsten zu hetzen. Und auch die Musik könne er nun wieder vollends fühlen. "Das war wirklich das beste Geschenk, das ich jemals bekommen habe", erzählt Shawn in dem Interview weiter.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2020

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

