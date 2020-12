Gerald und Anna Heiser (30) sind offenbar bestens auf ihr Baby-Abenteuer vorbereitet! Das Bauer sucht Frau-Traumpaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Bis sie ihren kleinen Sohn das erste Mal in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr lange: Ihr Spross könnte noch in diesem Jahr zur Welt kommen! Vor der Ankunft ihres Babys haben die werdenden Eltern sich offenbar schon viele Gedanken gemacht – so unterzogen Gerald und Anna jetzt sogar ihren Kinderwagen einem knallharten Test!

Via Instagram nahmen die beiden ihre Community mit, als sie das Gefährt einer ausführlichen Geländeprobe unterzogen – schließlich gibt es in Namibia schwieriges Terrain! "Mein Schatz macht jetzt einen Härtetest für den Kinderwagen, um zu gucken, wie das in den Klippen und auf dem Sand geht", berichtete Anna in ihrer Story und filmte die ganz Aktion mit. Tatsächlich haben die beiden an alles gedacht: Um unter realen Bedingungen testen zu können, packten sie stellvertretend für ihren Nachwuchs sogar eine Hantel in den Wagen. "Dies ist unser 6,5-Kilo-Kind. Ziemlich hässlich unser Kind", witzelte die werdende Mama.

Und wie ist das Ganze ausgegangen? "Der Test auf namibischen Boden ist auf jeden Fall bestanden!", verkündete Anna danach. "Wir freuen uns schon, unser echtes Kind durch die Gegend fahren zu können." Was sagt ihr zu dem Kinderwagentest? Stimmt ab!

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald beim Kinderwagentest

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im August 2020

