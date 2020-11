Noch in diesem Jahr dürfte Gerald und Anna Heisers (30) Liebe mit Nachwuchs gekrönt werden: Das einstige Bauer sucht Frau-Traumpaar erwartet sein erstes Kind und langsam, aber sicher geht es jetzt für die beiden auf die Zielgerade der Schwangerschaft. Das schier perfekte Familienglück muss selbstverständlich gebührend gefeiert werden. Am vergangenen Wochenende ließen es die werdenden Eltern daher zusammen mit ihren Liebsten in Namibia ordentlich krachen – inklusive Wickelspielchen und Babyflaschen.

Gerald und Anna wurden mit einer liebevoll gestalteten Babyparty überrascht. In ihrer Instagram-Story teilte die Hochschwangere Impressionen davon und verriet: Ihre Schwägerin sowie ihre Schwiegereltern hätten ihnen einen "wundervollen Tag" bereitet. Was bei der Sause nicht fehlen durfte: Spiele, bei denen das Pärchen sich selbst nicht ganz so ernst nahm. So mussten Gerald und Anna beispielsweise aus Fläschchen trinken: "Das ist gar nicht so einfach", kommentierte die gebürtige Polin einen Schnappschuss, der sie und ihren Gatten beim Nuckeln zeigt.

Des Weiteren mussten die zwei an einem Luftballon ihr Wickel-Können unter Beweis stellen. Gerald scheint noch ein wenig Übung zu brauchen, während bei Anna die Handgriffe offenbar schon sitzen. "Tja, leider war ich schneller", triumphierte die 30-Jährige am Ende.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Gerald Heiser während der Babyshower, November 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser bei ihrer Babyshower im November 2020

