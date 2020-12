Immer mehr Details aus dem Leben der mysteriös verstorbenen Influencerin Alexis Sharkey kommen ans Licht! Nachdem die Instagram-Beauty von ihrer Mutter Stacey als vermisst gemeldet worden war, konnte am vergangenen Samstag nur noch die unbekleidete Leiche der 26-Jährigen an einem Straßenrand bei Houston geborgen werden. Sie soll nur Stunden vor ihrem Tod mit einer bisher unbekannten Person gestritten haben, verriet ihre Mama. Jetzt wurde bekannt, dass die junge Frau auch mit Eheproblemen zu kämpfen hatte!

Tanya Ricardo, eine Freundin der hübschen US-Amerikanerin, erklärte gegenüber dem texanischen Fernsehsender KHOU11, dass ihr die junge Frau vor ihrem Ableben mitgeteilt hatte, dass es in ihrem Eheleben einige Probleme gebe. "Vor Kurzem informierte sie mich darüber, dass sie die Scheidung eingereicht hat" wurde Tanya in der Sendung sogar noch konkreter. Alexis und ihr Mann Tom hatten sich erst im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Auf Instagram teilte die Netzschönheit im Oktober den letzten gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Partner. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Bildes – auf dem das Ehepaar zu Halloween in einem Vikings-Pärchen-Outfit posierte – schien die Beziehung der zwei noch intakt gewesen zu sein. So sahen es zumindest ihre Follower, wenn man den zahlreichen Kommentaren unter dem Bild glauben mag.

Für Tom sind die Scheidungsgerüchte offenbar kein Grund, nicht öffentlich um seine verstorbene Frau zu trauern. Auf Facebook teilte er eine Bilderreihe der Beauty und schrieb dazu: "Meine Welt! Mein Alles! Ich fühle mich so verloren! Mein ein und alles."

Instagram / alexissharkey Alexis und Tom Sharkey

Instagram / alexissharkey Tom und Alexis Sharkey im Oktober 2020

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey im Februar 2020

