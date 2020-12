Schlimme Zeiten für die Liebsten von Insta-Model Alexis Sharkey! Nachdem die Beauty am vergangenen Freitag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden war, berichtete ihre Mutter Stacey am darauffolgenden Sonntag, dass man die Leiche ihrer Tochter gefunden hatte. Nähere Details gab sie allerdings nicht an – bis jetzt: Alexis' Mama offenbarte in einem Interview nun erschütternde Einzelheiten zu ihrem Auffinden!

Der frühe Tod der jungen Frau gibt nicht nur den Ermittlern Rätsel auf. Wie Stacey dem Fernsehsender KPRC erklärte, sei sie sich sicher, dass ihr Kind keinen Unfall hatte, sondern ermordet wurde. "So, wie sie am Samstag gefunden wurde – das hätte meine Tochter sich nicht selber angetan", spielte die trauernde Mutter auf die Umstände an, unter denen Alexis gefunden wurde. Ihr lebloser Körper sei nur wenige Stunden nach der Vermisstenmeldung vom Freitag am nächsten Tag an einem Straßenrand in Houston, dem texanischen Heimatort der 26-Jährigen, entdeckt worden – und zwar nackt, erklärte sie in dem Interview weiter.

Auch ihre Freunde glauben nicht mehr an einen Unfall, wie sie ebenfalls in einem Gespräch mit dem Fernsehsender betonten. Besonders auffällig sei für sie gewesen, dass Alexis in jüngster Vergangenheit immer vorsichtiger wirkte, beinahe eingeschüchtert. "Dieses Mädchen hat Angst um ihr Leben", schildert eine Freundin einen ihrer letzten Eindrücke, die sie von der Influencerin hatte.

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey, 2020

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey, Instagram-Model

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey im Februar 2020

