Was ist Alexis Sharkey zugestoßen? Vor wenigen Tagen gerieten Follower der US-amerikanischen Influencerin in große Sorge. Sie wurde von ihrer Mutter Stacey Robinault im Netz als vermisst gemeldet. Jetzt richtete sich Alexis' Mutter mit erschütternden Nachrichten an die Fans ihrer Tochter: Alexis wurde tot aufgefunden. Nun steht der Verdacht im Raum, dass die 26-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist: Denn Stunden vor ihrem Tod soll Alexis sich mit einer bisher unbekannten Person gestritten haben!

Gegenüber Eyewitness News gab Stacey an, dass Alexis nach den Thanksgiving-Feierlichkeiten verschwand. Freunde ihrer Tochter sollen am vergangenen Freitag um 18 Uhr das letzte Mal von ihr gehört haben. Daraufhin sollen alle Anrufe direkt an ihre Mailbox weitergeleitet worden sein. Kurz vor ihrem Verschwinden soll Alexis angeblich einen Streit mit einer bisher nicht identifizierten Person gehabt haben, gab die Mutter weiterhin an. Die Polizei von Houston ermittle jetzt zu dem Tod der Instagramerin.

Am vergangenen Sonntag informierte Stacey die Öffentlichkeit über den Tod ihres Kindes. "Mit gebrochenem Herzen wollen wir euch darüber informieren, dass Lexis Leiche gefunden wurde", bestätigte sie auf Facebook. Dazu teilte sie zwei Fotos ihrer Tochter. Alexis feierte erst letztes Jahr im Dezember ihre Hochzeit mit ihrem Partner Tom. Zu ihren genauen Todesumständen ist bisher nichts Näheres bekannt.

Anzeige

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey im August 2020

Anzeige

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey, 2020

Anzeige

Instagram / tomsharkey22 Alexis Sharkey und ihr Partner Tom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de