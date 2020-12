Was ist in den letzten Augenblicken vor Alexis Sharkeys Tod passiert? Die Leiche der Web-Beauty wurde am Wochenende unbekleidet an einem Straßenrand in Texas gefunden, nachdem Alexis als vermisst gemeldet worden war. Was genau passierte, ist bisher völlig unklar. Schnell kam jedoch der Verdacht auf, die Blondine könnte einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Denn wenige Stunden vor ihrem Tod soll sie sich mit einer bisher unbekannten Person gestritten haben. Alexis' Freunde haben nun einen furchtbaren Verdacht: Sie sind sich sicher, dass die Influencerin ermordet wurde.

Gegenüber dem Fernsehsender ABC13 erklärte ihre Freundin Lauren Breaux: "Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir haben eine schlimme Vermutung. Wir glauben, dass sie ermordet wurde." Die 28-Jährige soll ihr vor einem Monat während ihres Urlaubs anvertraut haben, Angst um ihre Sicherheit zu haben. "Wir saßen beim Abendessen, als sie ausgerastet ist. Wir gingen zurück in unser Hotelzimmer und da vertraute sie mir Dinge an", erzählte Lauren.

Der Netz-Star sei während des Gesprächs wie versteinert gewesen. In diesem Moment sei Lauren sich sicher gewesen, dass ihre Freundin Angst um ihr Leben hatte. Weiter ins Detail ging die US-Amerikanerin nicht. Aber auch Alexis' Mutter hat die gleiche Vermutung: "Die Art, wie sie gefunden wurde... Mein Kind würde sich das niemals selber antun", sagte sie dem Sender.

Anzeige

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey, Juni 2020

Anzeige

Instagram / alexissharkey Influencerin Alexis Sharkey

Anzeige

Instagram / alexissharkey Alexis Sharkey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de