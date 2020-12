Aktuell stellt Roxy ihre Beziehung mit Calvin Kleinen bei Temptation Island V.I.P. auf eine harte Probe. Die Brünette versteht sich vor allem mit Verführer Jay sehr gut, der sich ihr bereits in Form eines Wangenkusses und eines erotischen Lapdances näherte. Als Calvin und die anderen Promi-Männer die Szenen am Lagerfeuer zu sehen bekamen, reagierten sie schockiert. Willi Herren (45) gab dem Blondschopf hingegen seinen Fremdgeh-Segen. Gegenüber Promiflash verriet Roxy nun, was sie über die Aussagen des Ballermannstars denkt.

"Ich finde grundsätzlich Willis Verhalten in der Sendung gegenüber Jasmin Spitzenklasse, aber was er für eine falsche Wahrnehmung hat, macht halt einfach null Sinn", erzählte Roxy im Promiflash-Interview. Obwohl sich Calvin seit seinem Einzug in die Frauen-Villa angraben ließ, scheint der Schlagerstar auf dessen Seite zu stehen. Für Roxy ist das unverständlich."Er lobt Calvins Verhalten von Anfang an, aber ich bin die Schlimme. Dabei war ich die ganze Zeit ein Küken dagegen, bis dato", erklärte sie ihre Sichtweise.

Für Willi sei sie wegen ihrer Flirt-Bilder mit Jay "unten durch". Willi hatte im Gespräch mit Calvin am Tag nach dem Lagerfeuer erklärt: "Das ist eine Grenzüberschreitung einfach. Was bildet die sich ein? Deswegen: Feuer frei. Meinen Segen haste". Ob der Hobby-Rapper das Fremdgeh-Go des 45-Jährigen in die Tat umsetzen wird?

