Liefert Calvin etwa nur eine Show ab? Er und seine Freundin Roxy testen aktuell noch die Treue in ihrer Beziehung bei Temptation Island V.I.P.. Beim vergangenen Show-Lagerfeuer hat der Aachener Bilder seiner Freundin zu sehen bekommen, die ihm nicht gefielen – Calvin war von Roxys Verhalten erschüttert! Seiner Meinung nach flirte sie zu stark mit dem Verführer Jay. Roxy verrät Promiflash jetzt, wie sie zu Calvins Reaktion steht.

"Diese Betroffenheit würde ich ihm echt gerne abkaufen. Wenn man die ganze Zeit sein Verhalten betrachtet und dann dieses 'ach so Erschütterte' [kommt], kann ich [ihm das aber] leider nicht abkaufen", erklärte Roxy im Gespräch. Calvin selbst hat sich nämlich bei den Single-Frauen auch nicht wirklich zurückgehalten – es wurde gekuschelt und gefummelt. Dadurch habe auch Roxy ihre Hemmungen immer mehr verloren, wie sie in der Show mitteilte. Die Nürnbergerin suchte also Ablenkung bei Single-Mann Jay: Der hat sich der Aufgabe, Roxy wieder aufzumuntern, gerne angenommen. "Er tat mir megagut", betonte die Brünette nun gegenüber Promiflash.

Jasmin Herren, die ebenfalls an dem Fremdflirtformat teilnimmt, hätte an Roxys Stelle die Show bereits verlassen, teilte sie Promiflash mit. "[...] Es hängt aber auch immer davon ab, wie viel einem an der Beziehung liegt. Ich hätte nicht unbedingt noch mehr sehen müssen", sagte sie im Interview.

TVNOW Roxy, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2020

Instagram / _roxytv_, Instagram / _roxytv_ Collage: Roxy und Jay

TVNOW Calvin Kleinen, Reality-TV-Teilnehmer

