Klare Worte von Jasmin Herren (41) zu Calvin Kleinens Fremdflirt-Eskapaden! Roxy und Calvin, die aus der zweiten Normalo-Staffel von Temptation Island bekannt sind, stellen in der aktuellen Promi-Ausgabe der Show ihre Liebe auf die Probe. Die Brünette bekommt dabei immer wieder Bilder ihres Liebsten zu sehen, die für sie nicht leicht zu verkraften sind. Jasmin – die mit ihrem Mann Willi (45) ebenfalls an dem Fremdflirtformat teilnimmt – hätte wegen Calvins Verhalten schon längst die Reißleine gezogen, verriet sie jetzt gegenüber Promiflash.

In der siebten Folge der Reality-TV-Show bekam Roxy in einem Einzelgespräch mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) erneut heftige Filmausschnitte von ihrem Freund zu sehen. Mit Tränen in den Augen ließ sie die Videosequenzen von Calvin und Verführerin Sanja über sich ergehen, die beide – augenscheinlich ziemlich betrunken – die Welt um sich herum vergessen hatten. Mitstreiterin Jasmin fand schon während der Sendung klare Worte für ein solches Verhalten und gab der verletzten Roxy den Ratschlag, ihren Partner abzuschießen. Im Promiflash-Interview erklärte Jasmin ihre Reaktion jetzt genauer. "An Roxys Stelle hätte ich das Experiment auf jeden Fall abgebrochen. Es hängt aber auch immer davon ab, wie viel einem an der Beziehung liegt. Ich hätte nicht unbedingt noch mehr sehen müssen", betonte sie.

Im Gegensatz zu TV-Casanova Calvin bewies Jasmins Mann, Ballermann-Star Willi, in der Männer-Villa bislang, dass er den vielen Annäherungsversuchen der jungen, attraktiven Damen im Haus widerstehen kann. Aus diesem Grund war die 41-Jährige auch von Anfang an gelassen, als ihr bei einem privaten Einzel-Lagerfeuer verkündet wurde, dass sie keine Bilder ihres Ehemanns zu sehen bekäme.

