War das das unangenehmste Dreamdate in der Die Bachelorette-Geschichte? Nachdem Daniel Häusle (25) an den ersten beiden Tagen ordentlich punkten konnte und sogar mit Melissa (25) im Bett gelandet ist – lief es für den zweiten Dreamdater Ioannis Amanatidis (30) nicht ganz so gut. Der 30-Jährige konnte bei seinem Dreamdate nicht wirklich punkten: Er und Melissa gerieten des Öfteren aneinander. Er durfte nicht einmal bei ihr übernachten.

Zu Beginn des Dates machen die beiden eine Scooter-Tour durch Santorin. Bei einer Pause geraten sie das erste Mal aneinander: Melissa findet, dass sich ihr Begleiter zu viele Gedanken über seine Konkurrenten macht, anstatt die Zeit mir ihr zu genießen. Danach gibt es noch Dinner-Date, doch auch dort kippt die Stimmung schnell. "Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, was ich niemals gedacht hätte, dass ich dieses Gefühl beim Ianni mal habe und das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat", erklärte Melissa die Situation hinterher im Interview. Der Bartträger versucht, die Situation zu entspannen und beteuerte, dass er immer noch derselbe sei – erfolglos. Auch als sie vom Esstisch auf ein Open-Air-Bett am Pool gehen, legt sich die Schwäbin relativ weit weg von dem Rosenanwärter.

Ich merke einfach, dass mir etwas fehlt. Das Lachen", fasst Melissa den Abend zusammen. Sie habe die ganze Zeit über nicht einmal gelacht. Die Dunkelhaarige fühlt sich klein und eingeengt – und so schickt sie Ioannis nach Hause. Er darf nicht wie Daniel bei Melissa übernachten.

