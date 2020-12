Mario Novembre (20) unterhält mit seinen witzigen Clips auf TikTok bereits über 2,8 Millionen Follower. Dabei ist der Sänger, der 2015 durch seine The Voice Kids-Teilnahme bekannt wurde, nur per Zufall zum Comedy-King geworden. Denn da er ein Spaßvogel sei, habe er einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen. Und dieses Experiment kam besser an als erwartet! Hat der Webstar schon mal darüber nachgedacht, in die Fußstapfen von Luke Mockridge (31), Chris Tall (29) und Co. zu treten?

"Nee, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, aber wäre bestimmt lustig", zeigte sich der 20-Jährige im Promiflash-Interview offen für diese Idee. Trotzdem kam ihm direkt eine Vision in den Sinn, wie er seine Zuschauer zum Lachen bringen würde: "So Stand-up-Comedy mit ein bisschen Gesang und einer Gitarre auf der Bühne wäre vielleicht eine neue Richtung, die man einschlagen könnte."

Statt aber an einem möglichen zweiten Standbein als Comedian arbeitet der Teenieschwarm gerade fleißig an seiner Musikkarriere. Und da erwartet seine Fans in Zukunft so einiges! "Ich war jetzt schon des Öfteren im Studio. Songs sind auch schon fertig, die warten jetzt nur noch darauf, in die Welt gesetzt zu werden", plauderte Mario freudig gegenüber Promiflash aus.

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre, Sänger

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/marionovembre/ Mario Novembre, Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de