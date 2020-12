Überraschendes Liebesgeständnis von Mario Novembre (20)! Der Mädchenschwarm wurde vor fünf Jahren durch seine Teilnahme bei The Voice Kids bekannt. Mittlerweile ist er erfolgreicher TikToker und hat mit "10 von 10" im Sommer seine erste Single rausgebracht. In dem Musikvideo dazu flirtet er heftig mit einer Blondine. Privat hat man Mario allerdings noch nie mit einem Mädchen gesehen. Der Webstar ist aber keineswegs ein Dauersingle. Promiflash verriet er nun, dass er still und heimlich eine Partnerin hatte!

"Ich hatte bis vor ungefähr zwei Jahren eine Freundin. Mit ihr war ich zwei Jahre zusammen und habe es komplett geheim gehalten", enthüllte Mario, der seit der Trennung Single ist. Sollte sich bald etwas an seinem Beziehungsstatus ändern, würde er es heute etwas anders handhaben: "Ich würde auf jeden Fall kommunizieren, dass ich eine [Freundin] habe, aber ich würde das wieder nicht an die große Glocke hängen."

Dem 20-Jährigen sei es nämlich wichtig, eigenständig zu agieren und nicht nur als Doppelpack mit seiner Partnerin angesehen zu werden. Ein festes Beuteschema hat Mario übrigens nicht. "Am Ende des Tages sind ja die Gefühle das Wichtigste", lächelte er verschmitzt im Promiflash-Interview.

Mario Novembre, Musiker

Mario Novembre, TikToker

Mario Novembre, TikTok-Star

