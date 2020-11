Mario Novembre (20) wurde vor etwa fünf Jahren durch seine Teilnahme an The Voice Kids bekannt. Doch vor einiger Zeit hat der Musiker eine etwas andere Richtung eingeschlagen – er ist erfolgreich auf TikTok unterwegs. Der Musik bleibt er dennoch treu. Im Sommer veröffentlichte er seine Single "10 von 10", und in dem dazugehörigen Musikvideo kommt er einer Blondine ziemlich nah. Ist diese junge Dame etwa Marios Freundin?

Genau diese Frage hatten sich einige Fans gestellt, da der 20-Jährige am Ende des Clips die Schönheit sogar küsst. Promiflash hat da mal genauer bei dem Teenieschwarm nachgehakt. So richtig mit der Sprache rausrücken wollte er zunächst aber nicht. "Franzi und ich sind sehr gute Freunde. Sie ist ein tolles Mädchen, aber zwischen uns beiden läuft nichts", erklärte der Schnuckel. Seine Community kann also aufatmen...

Vor Kurzem hat das aber noch ganz anders ausgesehen – Mario ist nämlich noch gar nicht so lange Single. "Bis vor ungefähr zwei Jahren hatte ich eine Freundin. Mit ihr war ich zwei Jahre lang zusammen, und ich habe die Beziehung komplett geheim gehalten", gab der Sänger im Promiflash-Interview preis. Die nächste Partnerin an seiner Seite werde er aber der Öffentlichkeit vorstellen.

Franzi Dohn und Mario Novembre im Juli 2020

Mario Novembre, Sänger

Mario Novembre, TikToker

