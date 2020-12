Darf sich Familie Wolf etwa schon bald über weiteren Nachwuchs freuen? Fast genau ein Jahr ist es her, dass Maren (28) und Tobias Wolf ihre Fans in ihr süßes Geheimnis einweihten und verrieten, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seit Ende August ist der kleine Lyan River nun auf der Welt und viele Fans fragen sich: Ist damit für die YouTuber die Familienplanung eigentlich abgeschlossen?

In einem YouTube-Video beantworten die Rheinländer nun einige Fragen von neugierigen Fans. Einige User sind natürlich brennend daran interessiert, ob sich die Turteltauben noch weitere Kids vorstellen können. "Also ich würde jetzt mal sagen, ja", gibt Maren preis. Ein weiteres Kind würden sie sich auf jeden Fall wünschen, allerdings wolle sich das Paar damit noch etwas Zeit lassen. Momentan gehöre die volle Aufmerksamkeit dem wenige Monate alten Lyan. "Also 2021 ist jetzt kein weiteres Baby geplant. Vielleicht Ende des Jahres eine Schwangerschaft, aber nee, so schnell passiert da erst mal nichts", stellt die 28-Jährige abschließend noch einmal klar.

Bis die jungen Eltern über ein zweites Baby nachdenken, genießen sie erst einmal die Zeit mit Lyan, der im Hause Wolf für wundervolle Momente sorgt. "Das allerschönste Erlebnis war für mich tatsächlich eben, als er so richtig angefangen hat zu lachen, das fand ich richtig toll", schwärmt Maren in dem Q&A-Clip von ihrem Sohnemann.

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan, Oktober 2020

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im Februar 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

