Eine Fußballlegende verabschiedet sich von einem Kollegen – und einem Freund. Diego Maradona (✝60) starb vor einigen Tagen an den Folgen eines Herzinfarkts, nachdem er in den Wochen zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. Die Fußballwelt zeigt sich von der Nachricht seines Todes geschockt. Neben der Familie des argentinischen Fußballstars verleihen Fans und einstige Kollegen öffentlich ihrer Trauer Ausdruck. Auch Pelé hat mit dem Verlust zu kämpfen.

Der 80-jährige Brasilianer gehörte genau wie Maradona zu den ganz Großen im Fußball – so kreuzten sich die Wege der Ballkünstler über die Jahre immer wieder. "Du warst ein Genie am Ball, das die Welt verzaubert hat. Ein Magier mit dem Ball an den Füßen", nimmt Pelé nun in einem langen Instagram-Post Abschied. Für ihn sei der 60-Jährige aber mehr gewesen als ein großartiger Dribbler – er sei ein Freund gewesen. "Ich konnte es dir durch deinen plötzlichen Tod nicht mehr sagen, deswegen schreibe ich es: Ich liebe dich, Diego."

Neben Pelé postete auch Maradonas Tochter Dalma tief bewegende Zeilen im Netz: "Ich hatte immer solche Angst vorm Tod, aber heute habe ich diese Angst nicht mehr, denn ich weiß, es wird der Moment sein, in dem ich dich wiedersehen und umarmen werde." Die 33-Jährige könne sich ein Leben ohne den Argentinier nicht vorstellen, doch sie werde weitermachen und ihren Vater für immer in ihrem Herzen tragen.

Getty Images Diego Maradona im Januar 2020 in La Plata

Getty Images Pelé und Diego Maradona, 2005

Getty Images Dalma und Diego Maradona im Mai 2008 in Cannes

